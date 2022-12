Kena Mobile, dal 7 dicembre promo con attivazione gratuita, ecco quale

A partire da oggi 7 dicembre 2022 inizia la nuova promo con attivazione gratuita di Kena Mobile a 6,99 euro e 130 GB di traffico dati.

Questa promo va a sostituire quella precedente lanciata durante il Black Friday, che prevedeva lo stesso prezzo e gli stessi Giga, ma con due mesi gratis.

L’offerta è disponibile fino alle ore 10 del 13 dicembre 2022, a meno di cambiamenti o proroghe. Quindi, c’è quasi una settimana di tempo per attivarla in questa pagina.

Promo con attivazione gratuita Kena Mobile: i dettagli

La promo con attivazione gratuita di Kena Mobile prevede un costo di 6,99 euro al mese con minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico dati in 4G con velocità massima in download fino a 60 Mbps.

Attivando la Ricarica Automatica, si potranno ottenere 50 GB di traffico dati in più. In precedenza, l’attivazione aveva un costo pari a 5,99 euro, mentre adesso torna a essere gratuita.

Questa offerta di Kena non può essere attivata da tutti, ma soltanto dai chi richiede la portabilità del numero da specifici operatori nazionali, come Iliad, Fastweb e alcuni provider virtuali, come Very Mobile e ho. Mobile.

In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco di tutti gli operatori.

Ovviamente Kena Mobile ha riservato ai nuovi clienti che provengono da operatori non compresi nell’offerta altri profili tariffari:

7,99 euro al mese con 150 GB di traffico dati in 4G, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali. Costo di attivazione 1,99 euro.

con di traffico dati in 4G, verso i numeri fissi e mobili nazionali, verso tutti i numeri nazionali. Costo di attivazione 1,99 euro. 7 ,99 euro al mese per in nuovi numeri con 100 GB di traffico dati, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali. Costo di attivazione 6,99 euro .

per in nuovi numeri con di traffico dati, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, verso tutti i numeri nazionali. Costo di attivazione . 9,99 euro al mese per in nuovi numeri con 200 GB di traffico dati, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali. Costo di attivazione gratuito.

Queste offerte possono essere attivate in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.