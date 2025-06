Kena Mobile, fino a 330 GB da 5,99€/mese: e il primo mese è gratis!

Se ti serve una SIM affidabile per lavorare da remoto, usare hotspot o semplicemente rimanere sempre connesso senza spendere una fortuna, Kena Mobile ha la soluzione su misura per te.

Con le offerte attuali, puoi ottenere minuti illimitati, 200 SMS e fino a 330 GB di traffico dati a partire da soli 5,99€ al mese, senza vincoli e con primo mese gratuito. Per approfittarne basta andare sul sito di Kena Mobile. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa prevedono.

Flessibile, economica, senza sorprese: ecco perché sempre più utenti scelgono Kena

In un mercato affollato da operatori virtuali e promozioni a tempo, Kena si distingue per la semplicità e la trasparenza: nessun costo nascosto, nessuna penale e la possibilità di gestire tutto dall’app MyKena. La rete è quella di TIM, con copertura capillare in tutta Italia e una velocità in 4G fino a 60 Mbps, più che sufficiente per videochiamate, streaming e hotspot.

Tra le offerte principali di Kena abbiamo:

5,99€/mese fino a 200 GB con ricarica automatica;

fino a con ricarica automatica; 6,99€/mese fino a 230 GB ;

fino a ; 7,99€/mese fino a 250 GB ;

fino a ; 9,99€/mese fino a 330 GB ;

fino a ; 11,99€/mese per clienti Vodafone, TIM, WindTre e Very (fino a 200 GB).

Ogni piano include minuti illimitati e 200 SMS, ed è personalizzabile in ogni momento. Se finisci i dati prima del rinnovo, con la funzione RESTART puoi anticipare il mese successivo senza dover cambiare offerta. In più, se attivi la ricarica automatica, ottieni fino a 100 GB extra ogni mese, senza costi aggiuntivi.

Attivare una SIM Kena è semplicissimo: basta andare sul sito ufficiale di Kena Mobile e utilizzare SPID o video selfie, e puoi riceverla direttamente a casa. Tutto è gestibile da app, anche per più linee, rendendo Kena una scelta ideale per famiglie, freelance e smart worker.