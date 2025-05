Kena Mobile: GB in abbondanza e zero vincoli, a partire da 5,99€ al mese

Se cerchi una tariffa mobile senza complicazioni, con tanti dati, nessun obbligo contrattuale e prezzi contenuti, Kena Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta.

L’operatore low-cost che si appoggia alla rete TIM continua a proporre offerte semplici, chiare e accessibili, con copertura nazionale al 99%. Le promozioni partono da soli 5,99€ al mese e includono GB generosi, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto senza costi nascosti. Per scegliere il piano più adatto alle tue esigenze basta andare sul sito di Kena.

Le offerte di Kena Mobile

Le seguenti offerte sono attivabili con ricarica automatica e prevedono un mese omaggio al momento dell’attivazione:

200 Giga (anziché 100) + minuti illimitati + 200 SMS a 5,99€/mese ;

(anziché 100) + minuti illimitati + 200 SMS a ; 250 Giga (anziché 150) + minuti illimitati + 200 SMS a 7,99€/mese ;

(anziché 150) + minuti illimitati + 200 SMS a ; 330 Giga (anziché 230) + minuti illimitati + 200 SMS a 9,99€/mese.

Queste tariffe sono riservate a chi proviene da operatori selezionati (come Iliad, Fastweb, ho., e altri MVNO) o richiede un nuovo numero. Per chi invece passa da operatori principali come Vodafone, WindTre, TIM o Very, è disponibile un piano con 200 Giga, minuti e 200 SMS inclusi a 11,99€/mese, senza costi di attivazione.

Con Kena avrai diversi vantaggi, tra cui:

Nessun vincolo contrattuale e nessuna penale ;

e ; Navigazione 4G stabile fino a 60 Mbps , su rete TIM;

, su rete TIM; App Kena intuitiva , per controllare spese, cambiare piano, ricaricare e gestire più SIM;

, per controllare spese, cambiare piano, ricaricare e gestire più SIM; Attivazione smart tramite SPID o video selfie, comodamente da casa;

tramite SPID o video selfie, comodamente da casa; Più Giga con la ricarica automatica: attivandola ottieni fino a 100 Giga extra ogni mese.

Hai consumato tutti i tuoi Giga prima del rinnovo mensile? Con la funzione RESTART puoi anticipare il rinnovo dell’offerta mantenendo lo stesso costo mensile. E se cambiano le tue esigenze, puoi modificare l’offerta direttamente dall’app MyKena, senza penali né costi extra.

Scopri tutti i dettagli e attiva la tua offerta sul sito ufficiale di Kena Mobile.