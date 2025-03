Kena Mobile lancia la sua offerta definitiva: 200 GB a 5,99€ al mese

Se sei alla ricerca di una tariffa conveniente per il tuo smartphone, la nuova promozione di Kena potrebbe fare al caso tuo. Con soli 5,99€ al mese, puoi avere accesso a 200 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS inclusi e, come bonus, il primo mese è completamente gratuito. Una proposta pensata per chi vuole tanta connettività, zero vincoli e la garanzia di un prezzo fisso e trasparente.

Attivare l’offerta è semplice e veloce: basta andare sul sito ufficiale di Kena Mobile, seguire la procedura online e completare l’acquisto. Se accetti i consensi commerciali, l’attivazione è gratuita; in alternativa, è previsto un costo di 4 euro. La SIM viene spedita direttamente a casa senza alcun costo aggiuntivo.

A chi è riservata l’offerta di Kena

È importante sapere che per usufruire dei 200 GB è necessario attivare il servizio di Ricarica Automatica. Senza questa opzione attiva, il piano include comunque 100 GB al mese. Oltre a una connessione dati generosa, l’offerta garantisce anche chiamate ad alta qualità grazie alla tecnologia VoLTE inclusa nel pacchetto.

La promozione è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità da operatori virtuali come Iliad, ho., CoopVoce, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Fastweb Mobile, Spusu, Elimobile, Digi Mobile, Rabona Mobile e molti altri. È la soluzione perfetta per chi usa lo smartphone ogni giorno per navigare, lavorare da remoto o guardare contenuti in streaming, senza preoccuparsi del traffico residuo.

L’offerta sarà disponibile solo per un periodo limitato, quindi se stai pensando di cambiare operatore, questo è il momento giusto per farlo. Visita il sito di Kena Mobile e scopri come iniziare a risparmiare subito con quella che è a tutti gli effetti una delle migliori promozioni mobile sul mercato.