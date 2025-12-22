Kena Mobile lancia l'offerta 5G natalizia: 200 GB a 5,99€ al mese

In occasione delle festività di fine anno, Kena Mobile rinnova il proprio catalogo con una proposta pensata per chi cerca tanti Giga ad un prezzo contenuto.

La nuova offerta di Natale combina traffico dati generoso (ben 200 GB in 5G), chiamate senza limiti e un canone mensile di 5,99€. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche della promozione di Kena.

Le caratteristiche dell’offerta Kena Mobile 5G

La promozione prevede 200 GB di traffico dati in 5G sulla rete TIM, accompagnati da minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, il tutto a 5,99€ al mese. L’offerta è accessibile sia a chi richiede la portabilità da operatori come Iliad, CoopVoce, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca, Fastweb, 1 Mobile e altri MVNO, sia a chi sceglie di attivare un nuovo numero.

Per completare l’attivazione è richiesto un contributo una tantum di 4€, mentre la spedizione della SIM è inclusa senza costi aggiuntivi. Un aspetto che rende la proposta ancora più conveniente, soprattutto per chi desidera cambiare operatore senza spese extra.

L’offerta 5G natalizia di Kena Mobile è disponibile fino alla mattina del 7 gennaio 2026. Dopo questa data non sarà più attivabile, come indicato anche dal countdown presente sul sito ufficiale dell’operatore. Si tratta quindi di una promozione a tempo limitato, perfetta per chi vuole approfittare delle feste per passare a un piano ricco di Giga e con un prezzo mensile ridotto.