Kena Mobile: naviga con 200 GB in 4G a soli 5,99€ al mese

Tra le promozioni più convenienti del momento nel mondo della telefonia mobile, spicca la nuova offerta di Kena, pensata per chi ha bisogno di tanti Giga, minuti illimitati e zero vincoli. Al costo di 5,99€ al mese, il pacchetto include 200 GB in 4G, chiamate e SMS illimitati, e in più il primo mese è completamente gratuito.

Nessun costo nascosto e attivazione semplice, direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

Tutti i vantaggi dell’offerta di Kena

L’offerta si può sottoscrivere in pochi minuti e l’attivazione è gratuita se si forniscono i consensi commerciali (in assenza dei quali il costo è di 4€), e la SIM viene spedita senza spese all’indirizzo indicato.

Il piano include 200 GB mensili, disponibili solo con attivazione della Ricarica Automatica. Chi non attiva questa funzione riceverà 100 GB. La promo comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; 200 GB in 4G , con Ricarica Automatica attiva;

, con Ricarica Automatica attiva; Primo mese gratuito ;

; Attivazione a costo zero (con consensi commerciali);

(con consensi commerciali); VoLTE incluso , per chiamate ad alta definizione;

, per chiamate ad alta definizione; SIM gratuita spedita direttamente a casa.

La promozione è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena e agli utenti che effettuano la portabilità da altri operatori virtuali come: Iliad, ho., CoopVoce, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Fastweb Mobile, Spusu, Elimobile, Digi Mobile, Rabona Mobile e molti altri.

Si tratta di un’opzione ideale per chi utilizza spesso lo smartphone per navigare, lavorare, usare app di streaming o social senza interruzioni. Trasparente e senza rimodulazioni, l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne subito. Vai sul sito ufficiale di Kena e inizia a risparmiare!