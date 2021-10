Kena Mobile, offerta bomba con 80 Giga a 7,99 Euro: 50 Euro di rimborso se porti amici!

L’operatore virtuale low cost Kena Mobile, nato nel 2017 sotto rete TIM, torna a lanciare un’offerta Operator Attack contro altri operatori virtuali rivali presenti sul mercato italiano. Il piano tariffario in questione si chiama Kena 7,99 Super e, esattamente come da nome, costa 7,99 Euro al mese. Il pacchetto dati offerto, però, è piuttosto generoso!

Kena Mobile lancia 7,99 Super: i dettagli dell’offerta

Kena 7,99 Super è una promozione senza ombra di dubbio competitiva proposta dall’operatore virtuale Kena Mobile. Essa è caratterizzata da un bundle che comprende minuti di chiamate illimitati effettuabili verso chiunque sul territorio nazionale, numero fisso o mobile che sia. Inoltre, per la comunicazione tradizionale include anche SMS illimitati verso qualsiasi numero di cellulare. Per la navigazione in rete, invece, troviamo 80 Giga di traffico in rete 4G di TIM con velocità fino a 30 Mbps in download. Per navigare in Europa, Kena offre 5,5 GB al mese in rete 3G.

Il prezzo lo abbiamo già citato: 7,99 Euro al mese. Tuttavia, bisogna parlare anche di eventuali costi di attivazione e limiti al riguardo. Come da pagina ufficiale Kena Mobile dedicata alla promozione, i costi di attivazione sono pari a 0 Euro, ma anche la scheda SIM e la sua spedizione in caso di acquisto online non costano nulla. L’unico pagamento richiesto è pari a 10 Euro, però si tratta di credito residuo caricato per anticipare la prima mensilità e avere un po’ di credito extra.

Trattandosi di un’offerta di portabilità, ci sono anche limiti su chi può attivare l’offerta. Kena permetterà di effettuare il passaggio di operatore ai clienti dei seguenti brand: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Kena “Porta gli amici”, la campagna per ottenere credito bonus

C’è però un dettaglio particolarmente interessante: chi porta gli amici in Kena potrà ottenere fino a 50 Euro di rimborso. La campagna “Porta i tuoi amici”, per l’esattezza, consente di ricevere fino a 5 Euro di credito residuo per ogni amico che effettua la portabilità a Kena, per un massimo di dieci rimborsi. Ciò sarà possibile semplicemente accedendo all’Area Clienti MyKena da sito o app ufficiale. Successivamente, si potrà richiedere il codice invito che andrà condiviso con gli amici che vogliono cambiare SIM.

Tra le altre offerte telefoniche del periodo abbiamo anche citato una promo ho. Mobile da 5,99 Euro al mese.