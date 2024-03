Kena Mobile, per te 70 Giga gratuiti per 7 giorni

Kena Mobile lancia la nuova promozione Smart 130 Promo che ti offre a soli 6,99€ al mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G. Inoltre, se decidi di attivare subito questa promozione (o comunque non oltre il 2 Aprile) Kena ti regala 70 Giga per 7 giorni e il primo rinnovo e il costo di attivazione sono gratis.

Attualmente hai una promozione o un operatore differente? Passa subito a Kena Mobile per navigare senza interruzioni e per chiamare senza limiti i tuoi amici. L’offerta Smart 130 Promo può essere attivata sia acquistando una nuova sim che effettuando la portabilità del tuo numero a Kena.

Per quanto riguarda la portabilità, può essere effettuata da diversi operatori come Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Noitel, Nova, Nextus e NTMobile.

Che aspetti? Attiva subito Smart 130 Promo per ricevere 70 Giga gratis per 7 giorni!

Kena Mobile ti regala 70 Giga per 7 giorni

In occasione del settimo compleanno, Kena ha deciso di rendere le sue promozioni ulteriormente interessanti visto che per 7 giorni ti regala ben 70 Giga per poter navigare online senza pensieri.

Nello specifico, per poter usufruire subito di tutti i vantaggi messi a tua disposizione non ti resta che procedere con l’attivazione dell’offerta. Ma come si attiva? Le modalità per avere questa promozione sul tuo smartphone sono tre:

Direttamente online cliccando sul tasto “Acquista” che trovi in alto a destra in questa pagina;

Da App Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone)

Chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181

Non perdere altro tempo se vuoi avere a soli 6,99€ al mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G e ricevere 70 Giga gratis per 7 giorni.