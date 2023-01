Kena, offerta a meno di 7 euro al mese, ma anche altre

Col nuovo anno appena iniziato, la sfida tra i vari operatori di telefonia mobile diventa ancora più agguerrita. Ce n’è uno in particolare che con la sua offerta a meno di 7 euro al mese sta facendo impazzire gli utenti.

Si tratta di Kena Mobile, uno degli operatori telefonici virtuali maggiormente apprezzati nel panorama italiano grazie proprio alle suo offerte irrinunciabili.

L’offerta a meno di 7 euro al mese di Kena Mobile

Come detto in precedenza, Kena Mobile è uno dei provider di telefonia mobile virtuale più apprezzati dagli utenti per le sue offerte low cost.

La migliore è, senza dubbio, l’offerta a meno di 7 euro al mese, specificatamente a 6,99 euro. Con questa offerta chi passerà a Kena Mobile da ILIAD, POSTE, LYCA, FASTWEB e altri MVNO oppure attivare un nuovo numero in questa pagina, riceverà in cambio:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 500 SMS verso tutti i numeri;

verso tutti i numeri; 130 GB di traffico dati in 4G.

Il costo di attivazione pari a 4,99 euro al mese con questa promo non è previsto. Inoltre, passando a Kena entro il 9 gennaio 2023, si otterranno in cambio 100 GB gratis da usare per un mese partendo dalla data di attivazione.

Le offerte low cost di Kena Mobile non finiscono certo qui. Ecco altre due molte convenienti:

Kena a 7,99 euro al mese , con cui si avranno a disposizione 150 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS verso tutti. Anche con questa offerta si otterranno 100 GB gratis da usare per un mese. Non sono previsti costi di attivazione e di spedizione della SIM.

, con cui si avranno a disposizione 150 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS verso tutti. Anche con questa offerta si otterranno 100 GB gratis da usare per un mese. Non sono previsti costi di attivazione e di spedizione della SIM. Kena a 9,99 euro al mese, con minuti illimitati verso tutti i numeri, 1000 SMS, 230 GB di traffico dati in 4G, 100 GB gratuiti per un mese, nessun costo di attivazione e costo di spedizione della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.