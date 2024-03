Kena, per te 130GB e minuti illimitati a soli 6,99€/mese

Vuoi avere sul tuo smartphone un gran numero giga, sms e minuti illimitati ad un ottimo prezzo? Con Kena, oggi puoi approfittare delle promozioni pensate per gli utenti che hanno necessità di avere tanti giga ma anche minuti ed sms illimitati per poter comunicare senza limiti. Scegliendo la promozione

pagando solamentehai un gran numero di vantaggi, scopriamoli nel dettaglio.

Smart 130 Promo a 6,99€ al mese ti offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G (inclusi 7,5GB per navigare in Europa). Nello specifico, l’offerta ti offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

Dunque, vuoi avere una promozione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo? Se la risposta è sì, non ti resta che diventare cliente Kena per avere tanti esclusivi vantaggi.

Kena: smart Promo a 6,99 euro

L’offerta pensata da Kena è sottoscrivibile per tutti gli utenti che attivano un nuovo numero Kena Mobile ma anche per chi mantiene il proprio numero. La portabilità può essere effettuata da alcuni operatori ovvero: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power e NetValue.

Non a caso, parliamo di una promozione che consente di avere tanti vantaggi visto che se attivi subito questa offerta, Kena ti offre il primo rinnovo e il costo di attivazione è completamente gratuito.

Che aspetti? Attiva la promozione Kena direttamente online dalla pagina web dedicata, tramite App Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone) oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.