Kena, per te 180GB a soli 6,99€/mese e SIM gratuita

I costi del tuo operatore sono diventati insostenibili? Sei stanco di pagare cifre enormi per poter navigare in internet e poter chiamare senza limiti? Oggi Kena rappresenta la scelta migliore per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una promozione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 180GB di Internet 4G (inclusi 7,5GB per navigare in Europa) per te oggi costano solamente 6,99 euro al mese, attivando l’opzione ricarica automatica. In alternativa, coloro che non vogliono attivare la ricarica automatica possono usufruire di un totale di 130GB.

La promozione Kena può essere attivata sia dai nuovi clienti che con portabilità del proprio numero. Nello specifico, mantenendo il proprio numero può essere effettuata la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima e Ovunque. Che aspetti?

Kena: 130GB+50GB a soli 6,99 euro al mese

Vuoi finalmente navigare online senza troppe limitazioni? Attivare la promozione Kena è semplicissimo! La procedura richiesta può infatti essere effettuata comodamente da casa tramite smartphone sia accedendo alla pagina web Kena che tramite App Kena Mobile disponibile per Android e per iPhone. In alternativa, per coloro che hanno difficoltà con la procedura, è possibile rivolgersi al servizio assistenza clienti 181 per ricevere il supporto di un operatore.

Non dimenticare che l’offerta offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. All’estero, invece, la velocità di connessione è in 4G e dipende dalla rete disponibile. Che aspetti? Per te il contributo di attivazione della promozione è di soli 3 euro mentre il costo della SIM è gratis.