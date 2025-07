Kena rilancia: 200 Giga a 5,99€/mese, con i primi due mesi gratis!

Kena Mobile propone un’offerta da non perdere per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto: 5,99€ al mese per 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

Il tutto su rete TIM, con l’attivazione gratuita e la possibilità di raddoppiare i GB semplicemente attivando la Ricarica Automatica. Detto questo, andiamo a vedere cosa include nel dettaglio la promo di Kena e quali sono i vantaggi che mette a disposizione.

200 Giga con Ricarica Automatica: cosa prevede l’offerta Kena

L’attuale promozione Kena parte da un piano standard con 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99€/mese. Tuttavia, chi decide di attivare la Ricarica Automatica – il servizio che garantisce il rinnovo mensile dell’offerta in modo automatico e puntuale –-riceverà 200 Giga totali senza costi aggiuntivi.

L’offerta è rivolta ai nuovi clienti che provengono da operatori come Iliad, Fastweb, ho. Mobile e altri MVNO, oltre che a chi desidera attivare un nuovo numero con l’operatore in questione. L’attivazione è gratuita e avviene interamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Grazie alla copertura 4G sulla rete TIM, Kena garantisce un’ottima qualità di navigazione anche per chi ha un budget limitato. Un’occasione perfetta per chi vuole raddoppiare i Giga senza complicazioni, mantenendo il controllo totale sulla propria spesa mensile.