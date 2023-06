Navighi costantemente in Internet e scopri che la tua assegnazione mensile di dati non è mai sufficiente? Da oggi Kena ti regala 200 GB in più, che si aggiungono a quelli standard. Ma andiamo con ordine.

Sebbene vari operatori telefonici offrano offerte, non tutti forniscono una quantità significativa di gigabyte a un prezzo accessibile.

Per questo degna di nota è l’attuale offerta di Kena: per soli 6,99 euro al mese, puoi abbonarti al piano in promo STAR e ricevere 130 GB di traffico dati.

Kena ti regala 200 GB in più: ecco come

Non conosci Kena e i dettagli della sua promozione? Con meno di 7 euro al mese puoi ottenere minuti illimitati di chiamate verso tutti, compresi i fissi, oltre a 1.000 sms e 130 GB di navigazione sul tuo smartphone.

Inoltre, questa promozione offre chiamate gratuite senza alcun costo di connessione e dati 4G con una velocità di download fino a 60 Mbps e una velocità di upload fino a 30 Mbps disponibile a livello nazionale.

La nuova offerta è aperta a una vasta gamma di persone. Possono sottoscriverla coloro che attivano un nuovo numero Kena Mobile, così come le persone che mantengono il loro numero attuale passando da uno dei seguenti provider:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel , Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Per usufruire di questa offerta, ci sono due metodi a tua disposizione. Innanzitutto, puoi visitare il sito Web ufficiale e selezionare l’opzione “acquista“.

In alternativa, puoi scaricare l’applicazione Kena Mobile sul tuo dispositivo. Per rendere ancora più allettante questa promozione, i clienti che attiveranno l’Offerta Kena dal 22 giugno in poi riceveranno in regalo ulteriori 200 GB in più per 60 giorni.

Inoltre, il costo di attivazione di 4,99 è assente.

