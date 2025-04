Kevin Systrom: Instagram era una minaccia per Facebook

Kevin Systrom, co-fondatore di Instagram, ha segnato un punto a favore della FTC (Federal Trade Commission). Durante la sua testimonianza al processo antitrust ha dichiarato che Meta ha ridotto le risorse per l’app di foto sharing, in quanto minacciava la crescita di Facebook. Systrom ha quindi smentito le affermazioni di Mark Zuckerberg.

Utenti in aumento prima dell’acquisizione

Systrom ha co-fondato Instagram insieme a Mike Krieger, ricoprendo il ruolo di CEO fino al 2018, quando ha rassegnato le dimissioni (anche a causa di contrasti con Zuckerberg). È un testimone chiave della FTC perché potrebbe confermare la tesi dell’agenzia governativa, ovvero che Meta ha acquisito Instagram e WhatsApp per eliminare la concorrenza.

Durante la sua testimonianza, Zuckerberg aveva affermato che Instagram non avrebbe mai raggiunto l’attuale popolarità senza l’aiuto di Facebook (oggi Meta). Systrom ha dichiarato esattamente l’opposto. La crescita di Instagram era esponenziale con migliaia di iscrizioni al giorno. Il primo rallentamento è stato registrato circa un anno dopo l’acquisizione.

Su Facebook veniva suggerito l’uso di Instagram e c’era il cross-posting tra le app. Nel 2018, poco prima delle dimissioni di Systrom e Krieger, Zuckerberg ha deciso di eliminare l’integrazione perché Instagram rappresentava una minaccia per la crescita di Facebook. All’epoca, Instagram aveva un miliardo di utenti, circa la metà di Facebook, ma solo 1.000 dipendenti contro i 35.000 di Facebook.

Systrom ha inoltre dichiarato che Zuckerberg non ha fornito nessuna risorsa (soldi e persone) per aggiungere funzionalità video e migliorare la privacy dopo lo scandalo Cambridge Analytica. L’avvocato di Meta ha tentato di screditare la testimonianza di Systrom, evidenziato che Instagram non avrebbe mai avuto successo come azienda indipendente. Systrom ha risposto che questa era una delle tante probabilità e non c’era nessuna certezza.