Kindle Direct Publishing: dal 2026 ebook anche senza DRM

Amazon ha annunciato una novità che sembra allettante per gli autori indipendenti: dal 20 gennaio 2026, chi pubblica su Kindle Direct Publishing potrà scegliere di offrire i propri ebook senza DRM nei formati EPUB e PDF. Sembrerebbe una buona notizia, ma rischia di far crescere la paura di perdere il controllo sulle proprie opere.

Il Digital Rights Management è quel lucchetto virtuale che decide cosa si può fare e non con l’ebook comprato. Si vuole leggere su un dispositivo diverso? Si vuole condividere con un familiare? Si vuole semplicemente farne un backup nel caso Amazon decida un giorno di farlo sparire? Con il DRM attivo, diventa complicato.

Kindle senza DRM dal 2026, ma gli autori non sono contenti

Nei forum della comunità KDP, le reazioni degli autori sono contrastanti. Amazon spaccia questa novità come una maggiore libertà per i lettori, ma sta effettivamente spingendo gli autori a bloccare i propri contenuti. Prima il DRM era una misura di sicurezza contro la pirateria. Ora diventa anche una barriera contro la semplice portabilità dei file che i lettori hanno legalmente acquistato.

Altri membri della comunità hanno fatto notare che il ragionamento è debole. Chi voleva davvero piratare gli ebook poteva già scaricare i file Kindle senza DRM e convertirli in EPUB o PDF usando software appositi. Il DRM non ha mai fermato nessuno con un minimo di competenza tecnica, ha solo reso la vita difficile agli utenti onesti.

Come abilitare il DRM

Per attivare il DRM, gli autori devono cliccare su una casella che recita: Sono consapevole che, non applicando il DRM, i clienti che acquistano e hanno già acquistato questo libro potranno scaricarlo come file PDF o EPUB .

Dopo che un autore decide di modificare lo stato DRM del proprio ebook, Amazon informa che le modifiche richiederanno fino a 72 ore prima di essere disponibili su Amazon.com.

Da notare la formulazione: Sono consapevole che suona vagamente minaccioso, come se Amazon stesse avvertendo gli autori che stanno per fare qualcosa di potenzialmente pericoloso. La modifica non è retroattiva. Se un autore vuole rimuovere il DRM dai libri pubblicati in precedenza, deve entrare nel portale KDP e modificare manualmente l’impostazione.

La vita impossibile dei lettori Kindle…

Negli ultimi mesi Amazon ha complicato parecchio la vita a chi usa Kindle e vuole gestire la propria libreria digitale. Con un aggiornamento per i dispositivi di undicesima e dodicesima generazione ha introdotto un nuovo sistema DRM che impedisce di fare il backup dei propri ebook, non senza sbloccare il dispositivo con un jailbreak.

Prima di questo, Amazon aveva già eliminato le opzioni di download e trasferimento tramite USB, una decisione che aveva fatto infuriare moltissimi possessori di Kindle. Ora permette di eliminare il DRM, ma contemporaneamente spinge gli autori a non farlo per paura… Insomma, dietro le quinte, l’azienda continua a stringere il controllo sui dispositivi Kindle, rendendo sempre più difficile per i lettori trattare i loro ebook come libri veri che possiedono.