Kindle Scribe: SCONTO RECORD per il taccuino digitale

Amazon ha tagliato di 90 euro diverse versioni di Kindle Scribe, il taccuino digitale che unisce le funzionalità di un eBook reader tradizionale a quelle di un tablet, ma con schermo eInk. Oggi è protagonista sull’e-commerce con uno sconto record a cui è davvero difficile rinunciare. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

90 euro di sconto per Kindle Scribe

L’intera esperienza ruota attorno al display Paperwhite da 10,2 pollici in alta risoluzione (300 ppi), dotato di illuminazione frontale e superficie anti-riflesso. La penna inclusa permette di scrivere e disegnare a mano libera. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con uno spessore di soli 5,8 millimetri, mentre l’autonomia arriva a diversi mesi con una sola ricarica, grazie proprio alla tipologia del pannello. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Di seguito le versioni di Kindle Scribe oggi in sconto, così da poter scegliere tra diversi tagli di memoria e le due edizioni della penna in dotazione (quella premium ha una gomma sulla parte superiore e un pulsante personalizzabile).

La vendita e la spedizione sono ovviamente gestite da Amazon. L’e-commerce assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Come scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di metterlo subito nel carrello per non perdere l’occasione.