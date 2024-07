Kioxia si prepara a commercializzare un SSD NVMe da ben 16TB

Le dimensioni delle NAND per quanto riguarda gli SSD crescono sempre più nel corso del tempo. Dopo che Western Digital ha annunciato nuove memorie NAND 3D QLC da 2 TB nella metà del mese scorso, il turno è arrivato per Kioxa, la quale ha svelato da pochissimo le medesime memorie.

Kioxia presenta le sue memorie NAND 3D QLC da 2TB

Le memorie NAND 3D QLC da 2TB di Kioxia sono basate sul processo BiCS8 a 218 strati, sviluppato dall’azienda, che permette una velocità d’interfaccia in grado di arrivare fino a un massimo di 3.600 MT/s, rendendo queste memorie tra le più veloci al mondo. Oltre a ciò, garantiscono anche un’efficienza in termini di scrittura superiore del 70% rispetto alle precedenti memorie dell’azienda, basate sul nodo BiCS5. Ciò è possibile grazie a una maggior densità ed efficienza energetica, garantiti dal nuovo nodo.

La memoria più veloce è tuttavia la NAND 3D QLC da 1TB, specificatamente ottimizzata per le prestazioni, con un incremento per quanto riguarda le prestazioni di scrittura del 30% e una latenza inferiore del 15%. Come affermato dal produttore, tali memorie sono destinate ai dispositivi mobili e prodotti SSD client.

La maggiore capacità offerta dalle NAND da 2TB permetterà invece a Kioxia di commercializzare SSD dalla capacità molto più elevata con fattori forma ridotti, anche fino a 16TB nel formato M.2 2280. Proprio come per WD, l’azienda ha realizzato la NAND da 2TB anche per le applicazioni IA e l’archiviazione di backup, proprio grazie all’elevata densità offerta.

“Siamo lieti di spedire campioni del nostro nuovo QLC da 2 Tb con la nuova tecnologia flash BiCS di ottava generazione. Con la sua elevata densità di bit leader del settore, il trasferimento dati ad alta velocità e l’efficienza energetica superiore, la NAND QLC da 2 TB offrirà un nuovo valore per le applicazioni AI in rapida crescita e per le grandi applicazioni di storage che richiedono risparmi di energia e spazio”.

Afferma il CTO dell’azienda.

Tra i primi partner a impiegare le nuove memorie dovrebbe esserci Pure Storage, la quale ha anche un rapporto di lunga data con Kioxia ed offre servizi di archiviazione dati sia per quanto riguarda backup che intelligenza artificiale.