Kit mesh Netgear Orbi Wi-Fi 6 in sconto su Amazon

Come ormai molti di voi sapranno, la gamma Orbi di Netgear è tra le nostre preferite quando si parla di Wi-Fi mesh. Oggi vogliamo proporvi il kit con supporto alla nuova specifica Wi-Fi 6, che Amazon propone attualmente con uno sconto interessante: il Netgear Orbi RBK353.

Kit Wi-Fi mesh Netgear Orbi RBK353: caratteristiche tecniche

Il kit in questione è uno dei pochi attualmente in commercio a supportare la nuova specifica per le connessioni wireless Wi-Fi 6. Naturalmente i vantaggi che la nuova tecnologia sono molteplici, ma il più importante riguarda la velocità della connessione. Nel caso specifico si tratta di una velocità di ben 1,8Gbps sulle due bande combinate da 2,4 e 5 GHz. Per quanto riguarda la copertura invece, il kit così come configurato copre fino a 300m2. In sostanza si tratta di un ottimo punto di partenza sia per la casa che per l’attività commerciale. Trattandosi di un sistema mesh ovviamente non manca la possibilità di espandere in un secondo momento la copertura, acquistando singoli satelliti in grado di aggiungere 100m2 per ognuno di essi.

Molto comode sono invece le 7 porte RJ45 totali presenti sui vari dispositivi. Queste permettono di collegare i dispositivi tramite cavo LAN in modo da ottenere una maggiore velocità e stabilità della rete. Il kit è compatibile con tutti i modem di qualsiasi operatore e dispone di tutte le nuove funzionalità per ottimizzare l’utilizzo della rete. Un esempio è l’OFDMA che, grazie ad una gestione intelligente della rete, garantisce la massima velocità di connessione ad ogni terminale a seconda delle singole necessità di connessione. La configurazione infine è estremamente semplice e veloce, grazie all’app dedicata che in pochi e semplici passaggi permette di associare i diversi dispositivi ed avere la rete mesh pronta all’utilizzo. In sostanza si tratta di una delle migliori soluzioni per eliminare le zone buie lasciate dal modem principale.

Grazie allo sconto proposto da Amazon, il kit è disponibile a soli 314,99 euro con uno sconto di ben 35 euro sul prezzo di listino.