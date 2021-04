Kit Wi-Fi mesh/powerline Tp-Link al minimo storico

Quello che vi consigliamo oggi è uno dei sistemi per Wi-Fi mesh più versatili del mercato, ideale sia a casa che nei locali commerciali. Stiamo parlando del TP-Link Deco P9, un sistema ibrido, che oggi Amazon propone al prezzo più basso mai registrato.

Kit ibrido mesh/powerline TP-Link Deco P9: caratteristiche tecniche

Il kit di TP-Link in questione include 3 dispositivi, un router primario e due satelliti. Naturalmente, come ogni kit mesh, la funzione principale è quella di estendere il segnale Wi-Fi in modo da coprire le zone buie lasciate dal modem principale. La differenza rispetto ai kit tradizionali è l’utilizzo di un sistema ibrido, ovvero oltre alla connessione wireless troviamo anche quella Powerline. Questa permette di trasferire la connessione di rete sull’impianto elettrico, in modo da raggiungere ogni punto dell’appartamento o del locale. Questo fa si che la connessione possa coprire praticamente qualsiasi area, anche se abbastanza lontana dal modem, tanto da rendere la connessione senza fili insufficiente.

La configurazione in ogni caso è decisamente semplice, grazie ai LED posti nella parte superiore. Questi smettono di lampeggiare una volta associati con il router primario. Inoltre attraverso l’app è possibile gestire il tutto in maniera semplice e veloce anche da remoto. Naturalmente non mancano sistemi di protezione per garantire la sicurezza e la privacy di tutti gli utenti connessi alla rete, così come il parental control. In particolare il secondo permette di scegliere gli orari per l’accesso alla rete, i siti visitabili, ed il tempo di navigazione per i più piccoli. Infine come ogni sistema mesh, è possibile acquistare in un secondo momento ulteriori satelliti per espandere ulteriormente la copertura della rete mesh.

Grazie alle offerte del giorno, il kit Deco P9 di TP-Link è acquistabile su Amazon a soli 174,31 euro, prezzo più basso di sempre con uno sconto di ben 75,59 euro.