Klarna diventa operatore telefonico grazie alla partnership con Gigs

Comprare una maglietta a rate su Klarna e attivare il piano telefonico nella stessa app? Presto sarà possibile. La fintech svedese famosa per i pagamenti a rate ha deciso di diventare anche operatore mobile virtuale.

Klarna, dai pagamenti rateali a operatore mobile

Il piano Klarna Mobile costa 40 dollari al mese e include chiamate, messaggi e dati illimitati in 5G sulla rete AT&T. L’attivazione avviene direttamente nell’app Klarna con pochi tap, senza contratti lunghi o visite nei negozi. Si può mantenere il proprio numero o scegliere uno nuovo con attivazione eSIM istantanea. La promessa è: niente costi nascosti, niente commissioni di attivazione o cancellazione. Sebastian Siemiatkowski, CEO di Klarna, ha spiegato che metà degli americani considera troppo complicato cambiare operatore. L’obiettivo è rendere meno frustrante il passaggio.

Klarna non ha costruito antenne o infrastrutture da zero. Ha scelto di collaborare con Gigs, una startup supportata da Google. Gigs permette a qualsiasi azienda di diventare operatore virtuale in poche settimane, fornendo tutto il necessario: connettività, fatturazione, gestione abbonamenti e assistenza clienti AI. Del resto, il mercato degli operatori virtuali in America vale quasi 15 miliardi di dollari e dovrebbe raggiungere i 21 miliardi entro il 2030. Non è un caso che sempre più aziende ci provino.

Klarna vuole diventare una super app

Per Klarna questo è solo l’ultimo tassello della strategia per diventare una “super app” finanziaria. L’azienda vuole offrire servizi che vanno oltre i tradizionali pagamenti rateali, e trasformarsi in una piattaforma che risolve problemi quotidiani dei consumatori. Dopo gli Stati Uniti, il piano mobile arriverà in Regno Unito, Germania e altri mercati europei nel corso dell’anno.