Klarna sui nuovi Samsung: tre rate, interessi zero

Chi acquista un nuovo Samsung Galaxy S21 troverà a bordo un’app che rappresenta una novità per l’utenza Samsung: si tratta del sistema di pagamento (sia in vendita che in acquisto) denominato “Klarna“.

Klarna è un’app che consente di stabilire a priori tempi e dilazioni dei pagamenti, pur assicurando la transazione ed i diritti delle parti:

Offri ai tuoi clienti la possibilità di pagare come e quando vogliono e senza interessi, mentre tu vieni pagato subito e senza rischi. È il modo migliore per ottenere più clienti, che comprano di più e lo fanno più spesso.

Un nuovo commerciante ogni 7 minuti, un milione di transazioni al giorno registrate: sono questi i numeri di un progetto che, sposando la famiglia Galaxy, cerca la grande vetrina presso un pubblico che può trovare nelle peculiarità dell’app una interessante opzione per i propri acquisti.

Klarna sui nuovi Samsung

90 milioni di utenti nel mondo e una partnership con Samsung destinata a moltiplicarne la base di utilizzo. Francesco Passone, Country Manager di Klarna in Italia, spiega così la bontà di questa scelta:

Siamo orgogliosi di poter avviare anche in Italia la collaborazione con un brand come Samsung, con cui condividiamo la spinta verso l’innovazione e l’attenzione alle esigenze dei consumatori. Il nostro obiettivo è quello di porci come vero e proprio partner di crescita per le aziende, fornendo loro gli strumenti per affrontare un mercato sempre più competitivo: grazie alle nostre tecnologie sicure e all’avanguardia, è possibile offrire agli utenti finali una customer experience personalizzata, con opzioni di pagamento flessibili che potranno tradursi in un aumento medio degli ordini, e in ultima analisi, dei ricavi stessi.

Il grande vantaggio di Klarna sta nel fatto che semplifica la rateizzazione dei pagamenti, consentendo di suddividere la cifra in 3 rate mensili senza interessi né commissioni (queste ultime scattano soltanto se il pagamento avviene fuori dalla scadenza massima concordata).

L’app si presenta pertanto come una vera e propria piattaforma per e-commerce, regalando una maggiore elasticità alle esperienze di acquisto ed aumentando al contempo le possibilità di conversione per chi vende: “i merchant, infatti, ricevono l’intero pagamento all’atto della transazione, mentre i pagamenti rateali vengono gestiti da Klarna direttamente con gli utenti“.