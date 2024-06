Sora chi? Kling è il nuovo generatore di video AI di cui tutti parlano

Mentre Sora di OpenAI continua a dividere creativi e addetti ai lavori, nell’ombra si è affacciato un nuovo, promettente generatore di video AI. Kling è il nome del modello sviluppato da Kuaishou, colosso tech cinese rivale di TikTok. E le prime reazioni sono di autentico entusiasmo.

Kling sembra superare Sora per qualità e coerenza dei contenuti generati. Non mancano però dubbi sulla trasparenza delle fonti e l’utilizzo etico di dataset potenzialmente sensibili. Il dibattito sulla generazione di contenuti AI è più caldo che mai. E Kling ha tutte le carte in regola per diventare un player chiave, nel bene e nel male.

Come funziona Kling

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Kling è la sua capacità di generare video fino a due minuti con una risoluzione di 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto ad altri strumenti come Pika e RunwayML, che possono generare solo pochi secondi di video, e supera addirittura le prestazioni dichiarate da OpenAI per il suo strumento Sora.

Ciò che rende unico Kling è l’avanzata tecnologia di ricostruzione 3D di volti e corpi. Partendo da una singola foto, Kling è in grado di generare movimenti e pose realistiche, con arti e articolazioni perfettamente integrati nella scena. La modellazione 3D di Kling assicura una coerenza anatomica perfetta, permettendo di dar vita a clip fluide e credibili. È un enorme passo in avanti rispetto ai generatori precedenti, che spesso producevano risultati grotteschi e innaturali a livello fisico.

Proprio come Sora, Kling è in grado di simulare interazioni tra oggetti e persone in modo decisamente credibile. Ma Kling va oltre, mostrando una spiccata abilità nel seguire istruzioni e generare video con inquadrature multiple e angolazioni differenziate.

Le prestazioni impressionanti di Kling

Kuaishou ha pubblicato una serie di video dimostrativi che mostrano le capacità di Kling nel renderizzare le stesse scene mostrate da Sora di OpenAI. I video sembrano estremamente realistici, con buone composizioni di scene e movimenti naturali. Anche la qualità sembra superiore a quella di Runway e Pika in termini di realismo, eguagliando e in alcuni casi supera persino le prestazioni di Sora.

Disponibilità limitata e rilascio

Attualmente, Kling è disponibile come demo pubblica in Cina attraverso una lista d’attesa, ma Kuaishou ha promesso un rilascio globale più ampio in futuro. Il sito web di Kling è in mandarino e sembra richiedere un numero di telefono cinese per la registrazione, oltre al download dell’app Kwaicut.