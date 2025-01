Kodi 21.2: miglioramenti alla stabilità e correzioni bug

Kodi 21.2 è l’ultima versione, appena rilasciata dagli sviluppatori, del noto software per lo streaming di contenuti multimediali disponibile per diverse piattaforme, come Linux, Windows, Android e macOS, il che lo rende utilizzabile anche su smartphone e Smart TV, oltre che ovviamente il PC. Le novità relative a questa versione mirano a rendere più semplice la gestione della libreria multimediale, oltre che migliorare stabilità e correggere i canonici bug.

Kodi 21.2 migliora la gestione della libreria multimediale

Kodi 21.2 risolve innanzitutto un recente bug che non consentiva il caricamento delle immagini nella cartella “\season\.actors”. Con la nuova versione, le immagini vengono ora caricate nella cartella “\TV Show\.actors”, deprecando così il vecchio percorso.

Da adesso, la velocità di aggiunta dei film è ora stata ripristinata ai livelli della precedente versione Kodi 20, in modo da garantire una scansione più rapida delle librerie e, in generale, una navigazione più veloce. Chi fa attenzione alla qualità video apprezzerà sicuramente i miglioramenti che sono stati apportati all’HDR e al relativo tone mapping HDR-to-SDR su alcune piattaforme hardware, come i sistemi basati su GL/GLES.

Kodi 21.2 apporta poi ulteriori patch per risolvere potenziali errori che possono verificarsi con la visualizzazione del menu Blu-Ray, garantendo un caricamento più affidabile. Viene corretta anche la gestione dei metadati dinamici HDR, in modo da gestire in maniera più efficiente più video contemporaneamente, rendendo più fluido il passaggio da uno all’altro. Oltre a ciò, sono poi stati risolti problemi che riguardavano le ricerche EPG e i punti di ripresa per le registrazioni per quanto riguarda gli utenti PVR, che possono ora tornare a usare alcune voci nel menu contestuale, precedentemente rimosse.

Chi fa uso della versione Android, Linux, macOS e Windows trarrà ulteriori benefici da soluzioni specifiche, in particolare gli utenti Android potranno ora aspettarsi un’esperienza notevolmente più stabile quando viene ripresa la riproduzione di un contenuto multimediale messo in pausa, oltre a un miglior supporto per i joystick. Su Windows sono stati applicati correttivi all’HDR in determinate condizioni, mentre su Linux sono stati eliminati degli importanti problemi di corruzione memoria che interessavano lo scaler video di alta qualità.

Kodi 21.2 è disponibile al download nella pagina ufficiale.