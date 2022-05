Kraken NFT: un marketplace anche per l'exchange

Il mondo delle criptovalute e quello degli NFT sono sempre più vicini. Un’evoluzione quasi inevitabile, considerando come entrambe le tipologie di asset poggino sulla stessa infrastruttura decentralizzata delle blockchain. Ne è un’ennesima testimonianza il debutto di un altro marketplace dedicato, ancora una volta lanciato da una realtà già attiva nella compravendita delle monete virtuali: questa volta si tratta di Kraken.

La piattaforma va ad aggiungersi a quelle già rese operative da exchange del calibro di Coinbase (lo store è al momento in fase beta) e Binance (pienamente e liberamente accessibile).

NFT: anche Kraken ha il suo marketplace

Nel caso di Kraken, in un primo momento gli interessati devono pazientare e mettersi in fila, lasciando il proprio indirizzo email ed entrando così in una lista d’attesa. Il punto di forza rispetto a quanto offerto dalla concorrenza è rappresentato dall’azzeramento di qualsiasi commissione per le attività di trading dei Non-Fungible Token eseguite all’interno dell’ecosistema. In altre parole, gli utenti non saranno chiamati a farsi carico di alcuna spesa per scambiarsi gli asset tra loro.

*・。゚Announcing Kraken NFT *・。゚. Enjoy the premium features you need to explore, curate & secure your NFT collection. Enter your email to join the waitlist for Kraken NFT: https://t.co/0YzglmrUGc pic.twitter.com/ONh9TDmZJf — Kraken Exchange (@krakenfx) May 3, 2022

Ancora, è prevista l’integrazione di uno strumento in grado di assegnare un rating alla rarità del bene digitale. In questo modo, si può contare su un’indicazione concreta a proposito del suo valore.

Trascorso ormai più di un anno dall’esplosione del fenomeno NFT (tutto ha avuto inizio con la vendita dell’opera di Beeple per 69,3 milioni di dollari), il settore è oggetto di una profonda metamorfosi. C’è chi si chiede se la bolla sia scoppiata o se il mercato stia maturando. La domanda è più che lecita e frulla nella testa degli investitori.

Il nuovo marketplace di Kraken consentirà inoltre di acquistare gli asset tramite criptovalute come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), ma anche con moneta a corso legale ovvero euro, dollaro, sterlina ecc. Un’opzione in più che potrebbe fare la differenza. La piattaforma svolgerà inoltre il ruolo di aggregatore per i Non-Fungible Token associati ad altre blockchain.

Insomma, le potenzialità ci sono tutte. Chi desidera muovere i suoi primi passi nel mondo NFT può prendere in considerazione quanto già offerto da altri exchage crypto come Coinbase (ancora in beta) o Binance, già aperto a tutti.

