Kubuntu 24.10: le novità della nuova versione

In concomitanza all’uscita di Ubuntu 24.10, anche le varie edizioni della distribuzione Linux vengono aggiornate alla relativa versione, ed è il caso di Kubuntu 24.10 che è giusto da poco stato annunciato dagli sviluppatori. La nuova versione include l’ambiente desktop aggiornato KDE Plasma 6.1 e diverse altre novità, oltre ai consueti aggiornamenti per quanto riguarda componenti e software preinstallato.

Kubuntu 24.10: cosa c’è di nuovo nella nuova versione

Kubuntu 24.10 continua la tradizionale caratteristica di offrire agli utenti un ambiente facile da usare, mettendo a disposizione le tecnologie e i software open source più recenti e avanzati in una distribuzione Linux di livello elevato.

Tra le novità ci sono da subito i pacchetti principali aggiornati all’ultima versione, insieme al più recente kernel Linux 6.11, che si porta dietro un supporto hardware ulteriormente espanso e relative ottimizzazioni. Tra i componenti figurano KDE Frameworks 5.116 e 6.6.0, insieme a diverse altre applicazioni KDE Gear.

Con Kubuntu 24.10 l’ambiente dekstop si aggiorna a Plasma 6.1, con tante novità tecniche, a partire dal supporto per la sincronizzazione GPU sulle schede video Nvidia, migliorando ancor di più l’esperienza del gestore finestre Wayland e con altre applicazioni, come lo stack grafico Mesa 24.1. Oltre a ciò, è ora disponibile il supporto per il triplo buffering, con animazioni e render più fluidi. Non mancano ulteriori migliorie che riguardano le notifiche di sistema, la possibilità di salvare manualmente la sessione, sincronizzazione del colore RGB dei dispositivi con l’accento colore del tema, schermate più moderne per le impostazioni di sistema, un miglior supporto per il formato Flatpak e molto altro di cui abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

Plasma Wayland è adesso l’opzione predefinita su sddm, ovvero la schermata di login relativa al gestore del display. Gli utenti potranno comunque tornare a X11 dalle impostazioni e la selezione verrà ricordata per i prossimi avvii.

A parte ciò, l’ultima versione di Kubuntu aggiorna gli applicativi preinstallati come LibreOffice e il browser Firefox. L’immagine del sistema è disponibile al download, come sempre, dalla pagina ufficiale, da cui si può consultare la lista completa dei cambiamenti.