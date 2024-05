La carta prepagata che ti protegge dalle truffe online (richiedila in 5 minuti)

Se stai cercando una carta prepagata sicura, che ti offra una protezione efficace dalle eventuali truffe online, senza la necessità di aprire un nuovo conto bancario, ti segnaliamo la carta Veritas Mastercard. Si tratta di una carta prepagata che propone un limite di spesa fino a 120.000 euro, ideale per spendere i soldi in piena libertà.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la garanzia di sicurezza e riservatezza, l’impossibilità di finire in rosso e la facità di ricarica. Puoi richiedere la carta prepagata Veritas online in meno di cinque minuti su questa pagina del sito ufficiale cardveritas.com.

I vantaggi della carta prepagata Veritas

Il più importante vantaggio offerto dalla card Veritas è la piena compatibilità con tutta una serie di attività come lo shopping online, la prenotazione di viaggi, il noleggio auto, i siti di incontri, gli abbonamenti streaming, le scommesse sportive, i giochi online, i casinò, il trading e i siti per adulti.

Un ulteriore vantaggio è l’assenza di qualsiasi tipo di collegamento con la tua banca. Questo significa che non hai bisogno né di aprire un nuovo conto né di associare la nuova carta prepagata al tuo conto corrente. Riguardo a ciò, ti confermiamo che puoi ricaricare la carta come meglio preferisci, anche attraverso il deposito in contanti (in alternativa al bonifico o alla carta).

Puoi scegliere fra la carta Veritas Mastercard Gold o la Mastercard Black. Le due carte prepagate offrono le stesse funzioni, a cambiare è soltanto il colore. La richiesta può essere presentata online tramite la pagina dedicata del sito CardVeritas.com.