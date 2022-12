La carta prepagata è una carta di credito? Chiariamo il concetto

Ci sono ancora molti utenti che si chiedono se una carta prepagata è una carta di credito? Per sciogliere i dubbi, mettiamo a confronto queste due tipologie di carte.

Una carta di credito consente l’addebito delle transazioni bancarie su un conto corrente, con la somma pagata direttamente dalla banca poiché ha concesso un credito.

Una volta al mese bisogna rimborsare tutto o parte della cifra spesa il mese precedente, di solito all’inizio del mese successivo.

In altre parole, è la stessa banca o istituto di pagamento che ha emesso la carta di credito a prestare al possessore il denaro che poi spende.

Inoltre, tra la banca e il richiedente viene stipulato un contratto di credito con il quale viene stabilito il massimale per il credito rotativo.

Invece, la carta prepagata consente di spendere denaro senza depositarlo su un conto corrente.

Con essa si possono fare tutte le operazioni tipiche di un conto normale, come bonifici, prelievi e pagamenti vari.

Basta soltanto ricaricare la carta (da qui il nome) con l’importo desiderato. Una volta esaurito il credito, bisogna nuovamente ricaricare.

Non è necessario aprire un conto corrente, poiché lo stesso istituto di pagamento genera un portafoglio elettronico con un conto online.

Quale carta prepagata usare al posto di una carta di credito?

