La carta prepagata per le vacanze estive dei tuoi figli

Quest’estate tuo figlio andrà in vacanza all’estero una settimana con un gruppo di amici e i loro genitori. Per rendergli il viaggio il più agevole possibile, stai valutando una serie di carte prepagate che gli consentano di pagare ovunque e in qualsiasi modo. Allo stesso tempo però vorresti che questa carta ti dia la possibilità di controllare le spese di tuo figlio e di disattivare i prelievi o i pagamenti in caso di necessità.

A questo proposito ti segnaliamo Pixpay, ritenuta da numerosi addetti ai lavori come la migliore carta per minorenni oggi disponibile sul mercato. Puoi richiederla tramite questa pagina del sito Pixpay, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.

I vantaggi della carta prepagata per minorenni Pixpay

Uno dei principali punti di forza della carta Pixpay è la possibilità di pagare ovunque (in negozio, online o all’estero), scegliendo la modalità preferita (contactless, Google Pay o Apple Pay). I ragazzi apprezzeranno poi l’opportunità di scegliere il colore della carta e il PIN da utilizzare. Lato genitori, invece, Pixpay offre una completa gestione della carta da app, con l’attivazione o disattivazione di pagamenti e prelievi, insieme alla programmazione dell’invio automatico della bolletta e la ricezione in tempo reale delle spese eventualmente effettuate.

Le tariffe proposte da Pixpay sono fisse e trasparenti: si parte da 2,99 euro al mese per il piano Light, che include tutte le funzioni di parental control, l’IBAN e la funzionalità Paghetta 2.0, passando per 5,99 euro al mese del piano Smart fino ad arrivare ai 9,99 euro mensili per il piano One.

Puoi ordinare la carta direttamente su questa pagina del sito Pixpay o cliccando il bottone posizionato qui sotto.