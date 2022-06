La collezione NFT Genesis Dragos by League of Kingdoms arriva su Binance

Il marketplace collegato a Binance ha annunciato il lancio di una nuova collezione di NFT, ovvero Genesis Dragos by League of Kingdoms.

Si tratta di un prodotto finanziario legato a League of Kingdoms, un videogioco MMO di natura strategica, con un’economia basata sul sistema che regola gli NFT. Le transazioni tra giocatori avvengono infatti attraverso la stessa blockchain di Ethereum.

L’esperienza videoludica, permette al giocatore di immergersi nell’ambientazione di Genesis, dove è possibile gestire le terre, sviluppare alleanze e scatenare guerre.

Genesis Dragos by League of Kingdoms è solo l’ultima delle iniziative che ha reso Binance una delle piattaforme più apprezzate nell’universo fintech.

Genesis Dragos by League of Kingdoms è un MMO basato sugli NFT

La raccolta di NFT su League of Kingdoms avviene attraverso due tipi di uovo.

L’uovo normale (Normal Eggs) o l’uovo leggendario (Legendary Eggs), una volta schiusi offrono l’opportunità al giocatore di avere al proprio servizio un drago. Una volta ottenuta questa creatura straordinaria, il giocatore può acquisire ulteriori gemme e token per aumentare la propria potenza nel contesto di Genesis.

League of Kingdoms offre un sistema di gioco rivoluzionario che, tra le altre cose, sarà sviluppato ulteriormente nel corso dei seguenti mesi.

Binance però, resta anche una delle migliori opportunità per chi vuole investire in asset finanziari di varia natura. Non per niente stiamo parlando di una piattaforma in cui è possibile trattare più di 600 criptovalute: dalle più diffuse come Bitcoin e Ethereum, fino alle altcoin emergenti.

I 90 milioni di utenti registrati, abbinato a transazioni decisamente sotto la media rispetto alla concorrenza rendono Binance una piattaforma tra le più utilizzate e apprezzate al mondo.

Infine, va tenuto anche presente di quanto sia facile e rapido iscriversi al servizio.

