La fibra di Fastweb è in offerta a meno di 28€ con attivazione gratis

Fastweb Casa Light è la nuova offerta di Fastweb per la fibra ultraveloce, con attivazione gratuita e Internet Box NeXXt One. Grazie alla promo in corso, è possibile attivare l’offerta a 27,95 euro al mese. In più, se si sceglie di passare a Fastweb Mobile, si beneficia di un ulteriore sconto, con il prezzo della fibra che scende a 23,95 euro al mese.

Una volta attivata l’offerta per la casa di Fastweb, si hanno 30 giorni per cambiare idea e richiedere la disattivazione. Le richieste di disdetta presentate nel primo mese sono gratuite, con il rimborso di tutte le spese sostenute fino a quel momento.

L’offerta sulla fibra di Fastweb

Il fiore all’occhiello dell’offerta Fastweb Casa Light è il dispositivo Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 di ultima generazione. Il router incluso nella promo offre stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione, assicurando un’esperienza di navigazione oltremodo soddisfacente, in particolare per quanti oggi sono alle prese con una connessione lenta e frequenti cadute.

Insieme alla velocità e stabilità, la fibra di Fastweb offre anche una navigazione sicura. Questo perché i dispositivi collegati alla rete Internet tramite il NeXXt One sono protetti in automatico da ransomware, phishing, adware, spyware, malware e altri tipi di virus.

Tornando all’offerta in corso, Fastweb Casa Light include anche le chiamate a consumo e i corsi della Fastweb Digital Academy. Quest’ultimi offrono l’opportunità di conoscere nuovi aspetti della tecnologia di ultima generazione che possono tornare utili per un futuro nuovo lavoro in questo settore.

Fastweb Casa Light è attivabile direttamente online su questa pagina del sito Fastweb. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di attivazione.