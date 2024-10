La fibra di Iliad è la prima offerta in Italia con Wi-Fi 7 (a partire da 21,99€)

Se si è alla ricerca di una nuova offerta fibra, segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di Iliad, la prima a garantire un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7. Se si è poco esperti in materia potrebbe sembrare un numero come un altro, in realtà le cose sono un po’ diverse.

Il Wi-Fi 7 è infatti l’ultima generazione dello standard di trasferimento dei dati senza fili, e consente di navigare più velocemente e con maggiore stabilità rispetto al passato, tanto in download quando in upload. In questi giorni, la fibra di Iliad è in offerta a partire da 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro.

Fibra di Iliad con Wi-Fi 7 in offerta a partire da 21,99 euro

L’offerta di Iliad per la connessione Internet 100% fibra ottica FTTH è rivolta agli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Inclusi nella promozione l’iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi stranieri, più l’app iliadbox connect per una gestione ottimale della rete.

Tra le altre cose, quest’anno Iliad ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da parte di nPerf di fibra più veloce in Italia. A questo proposito va detto che nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON si raggiungono velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, mentre in quelle coperte dalla tecnologia FTTH GPON la velocità in download arriva fino a 2,5 Gbit e in upload a 500 Mbit/s.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Iliad è valida per un periodo di tempo limitato. È possibile attivare l’offerta della fibra direttamente online su questa pagina dedicata, a partire da 21,99 euro al mese per sempre.