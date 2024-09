La fibra di Iliad prende definitivamente il volo con la tecnologia Wi-Fi 7

Iliad ha finalmente fatto il grande passo verso il futuro della connessione fibra con l’introduzione della tecnologia Wi-Fi 7 nella sua offerta attuale. L’iliadbox in comodato d’uso gratuito consente di connettersi in modo ultra veloce. Inoltre, nell’offerta sono comprese le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7: i vantaggi

L’iliadbox di nuova generazione rappresenta un notevole passo in avanti nel trasferimento dei dati wireless. Le velocità e la stabilità sono state migliorate e consentono adesso di collegare più dispositivi contemporaneamente senza cali di performance. Inoltre, l’attenzione di Iliad verso l’efficienza energetica con la modalità Sleeping e il pulsante ON/OFF rende il router non solo potente, ma anche ecologico.

I clienti Iliad con offerta mobile da 9,99€ o 11,99€ al mese pagheranno soltanto 21,99€ al mese per la fibra, anziché 25,99€.

Come dicevamo all’inizio, nell’offerta fibra sono previste anche per le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e in oltre 60 destinazioni internazionali. Ottimo per chi ha amici o parenti all’estero.

L’app Iliadbox Connect consente di gestire la rete in modo user-friendly. È possibile monitorare e controllare la connessione direttamente dallo smartphone. Per chi vive in case grandi, l’Extender, disponibile a soli 1,99€ al mese, garantisce copertura totale in ogni angolo della casa. Infine, per la sicurezza dei dati, è possibile attivare McAfee Multi Access a 2,99€ al mese.

L’attivazione della fibra Iliad è semplice e veloce. Dopo aver sottoscritto l’offerta, arriverà un tecnico a casa che si occuperà di installare l’iliadbox.

La tecnologia Wi-Fi 7 rappresenta il futuro della connessione internet e Iliad è pronta a portare i propri clienti in questa nuova era, combinando velocità, stabilità ed efficienza energetica.