La fibra ultraveloce di Aruba è in offerta e senza costi di attivazione

La fibra Aruba, che consente di navigare sul web al massimo della velocità oltre a tutta una serie di altri vantaggi, è ora proposta in super offerta e senza costi di attivazione. Nelle prossime righe vediamo quali sono le sue caratteristiche e il prezzo a cui viene venduta.

Fibra Aruba: connessione velocissima ad un prezzo vantaggioso

Per navigare online al massimo della velocità la scelta da fare è la fibra Aruba. Offre la connessione FTTH, ovvero: velocità di download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gbps. Numeri davvero eccezionali, ma ad un costo molto conveniente: si parte da 24,90 euro al mese, ma per i primi sei mesi paghi solo 17,69 euro mensili. Questo per quanto concerne l’offerta base.

Se invece scegli l’opzione Fibra All-In, puoi avere anche il router Wi-Fi in noleggio incluso e chiamate nazionali illimitate a 27,90 euro al mese, che diventano 19,89 euro mensili per i primi sei mesi.

Entrambe le promo sono valide fino al prossimo 25 novembre. Insomma, c’è tempo ma non bisogna nemmeno tergiversare troppo. Comunque, i vantaggi della fibra di Aruba non sono finiti qui. Da segnalare infatti è l’iniziativa “Porta un amico“: per ogni nuova attivazione tramite il tuo consiglio, Aruba ti regala 15 € di sconto sul canone e un codice sconto di 15 € da condividere.

E c’è anche un’ulteriore iniziativa, ovvero il servizio “Stop&Go“, che consente di mettere in pausa il servizio, senza pagare in caso di inutilizzo per un certo lasso di tempo (ad esempio quando si va in ferie o per trasferte di lavoro prolungate).

E poi c’è l’infrastruttura di Aruba, che è sempre molto attenta alla sostenibilità, con data center alimentata da energia rinnovabile.

Cosa aspetti? Vai sul sito di Aruba e inizia a navigare al massimo della velocità!