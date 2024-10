La fibra ultraveloce di Fastweb è in offerta a un prezzo speciale

Fastweb Casa Light è l’offerta per la fibra ultraveloce di Fastweb con zero costi di attivazione e l’Internet Box NeXXt One incluso. Sul sito ufficiale è in promo a 27,95 euro al mese, con la possibilità di risparmiare ulteriormente attivando Fastweb Mobile: in questo caso il prezzo scende a 23,95 euro al mese.

Al di là di questo, Fastweb offre una prova per 30 giorni: se dopo l’attivazione della linea si cambia idea, è possibile richiedere la sua disattivazione e ottenere il rimborso completo. Per attivare l’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale, verificare la copertura di rete e premere sul pulsante “Abbonati online”.

L’offerta di Fastweb per la fibra

Uno dei principali punti di forza dell’offerta di Fastweb per la fibra ultraveloce è il router Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 di ultima generazione, capace di garantire stabilità e copertura in qualunque punto della casa. Il dispositivo offre inoltre una protezione da virus, spyware, ransomware, adware, malware e phishing per una navigazione sicura.

Un’ulteriore funzionalità integrata nel router di Fastweb è la compatibilità con il Wi-Fi Booster, grazie al quale si ha l’opportunità di gestire la connessione Internet direttamente con la propria voce.

Nel costo mensile di Fastweb Casa Light sono poi inclusi i seguenti servizi: chiamate a consumo, attivazione della linea e i corsi della Fastweb Digital Academy. Quest’ultimi si rivolgono agli utenti che desiderano ampliare le proprie conoscenze sulla nuova era digitale.

Per aderire alla nuova promo tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dedicata all’offerta e procedere con l’attivazione. E scegliendo un’offerta Fastweb Mobile, ottieni un ulteriore sconto pagando soli 23,95 euro al mese anziché 27,95 euro.