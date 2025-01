La fibra ultraveloce di Iliad è perfetta per i gamer: ora costa solo 21,99€/mese

Una delle soluzioni migliori per le lunghe sessioni di gaming è la fibra di Iliad. L’operatore francese ha lanciato un’offerta imperdibile per i videogiocatori: una connessione in fibra ottica ultraveloce, ideale per garantire prestazioni elevate e stabilità durante i momenti di gioco più intensi. Anche il prezzo è top: adesso è in offerta a soli 21,99€ al mese invece di 25,99€ per tutti gli utenti Iliad che hanno già attivo un piano mobile. Altrimenti costa 25,95€, che è comunque un buonissimo prezzo.

Caratteristiche principali della fibra Iliad

Ecco quali sono le specifiche principali della fibra di Iliad:

Velocità eccezionale : nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, Iliad offre una velocità di download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s, mentre nelle zone con FTTH GPON si raggiungono fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload;

: nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, Iliad offre una velocità di download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s, mentre nelle zone con FTTH GPON si raggiungono fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload; Router iliadbox con Wi-Fi 7 : Iliad è il primo operatore in Italia a fornire un router con tecnologia Wi-Fi 7 , assicurando una connessione wireless stabile e veloce, perfetta per il gaming online senza interruzioni;

: Iliad è il primo operatore in Italia a fornire un router con , assicurando una connessione wireless stabile e veloce, perfetta per il gaming online senza interruzioni; Chiamate illimitate: l’offerta include chiamate illimitate verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali, aggiungendo valore al pacchetto.

Iliad propone la sua fibra ottica a un prezzo competitivo: 21,99€ al mese per sempre riservato agli utenti mobile Iliad con un’offerta da 9,99€ o 11,99€ al mese e pagamento automatico attivo. Il costo sale a 25,99€ al mese per sempre per tutti gli altri clienti. In entrambi i casi, è previsto un costo di installazione una tantum di 39,99€.

La combinazione di alta velocità, bassa latenza e la tecnologia Wi-Fi 7 rende questa offerta particolarmente adatta ai videogiocatori, dal momento che garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza lag.

Per maggiori dettagli e per verificare la copertura nella tua zona, visita il sito ufficiale di Iliad.