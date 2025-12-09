La migliore VPN da meno di 2 euro al mese? È il momento di Surfshark

È il momento giusto per attivare una nuova VPN e sfruttare, in questo modo, una connessione sicura e senza tracciamento. Il servizio da scegliere è Surfshark che, grazie all’offerta in corso, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. La promozione è disponibile scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Perché puntare su Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e illimitata, con un prezzo ridotto fino a meno di 2 euro al mese. Il servizio in questione garantisce un accesso a Internet protetto dalla crittografia oltre a una politica “zero log” per un uso senza tracciamento della rete.

Da segnalare anche un network composto da oltre 3 mila server VPN sparsi in tutto il mondo che consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese per navigare senza censure e blocchi geografici. L’uso della rete VPN, inoltre, può avvenire da più dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di Surfshark per vari sistemi operativi.

Con la nuova promo in corso oggi è possibile attivare Surfshark con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi (per un totale di 27 mesi di utilizzo). L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “provare” il servizio nei minimi dettagli.

In questo momento, Surfshark rappresenta la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura, con un costo inferiore a 2 euro al mese. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Con 30 centesimi in più al mese è possibile passare alla versione One che include anche il sistema antivirus e altri tool di sicurezza.