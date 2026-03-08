 La migliore VPN ora costa meno: è il momento giusto per attivarla (-76%)
Con la promozione in corso, NordVPN si conferma la migliore VPN da attivare oggi: il prezzo è ottimo e il servizio non ha punti deboli.
Per una connessione più sicura e privata, senza tracciamento e senza blocchi su base geografica, è necessario ricorrere a una VPN illimitata. Non tutti i servizi di questo tipo sono uguali e alcuni sono, semplicemente, più efficaci e convenienti rispetto ad altri.

In questo momento, chi ha bisogno di una nuova VPN può puntare su NordVPN, servizio di riferimento del settore che può essere attivato con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Il risparmio è del 76%.

La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Considerando la qualità del servizio e le condizioni dell’offerta, si tratta della migliore VPN su cui puntare oggi.

NordVPN: la scelta giusta per una nuova VPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza punti deboli. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata
  • una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente
  • un network composto da oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo in modo da poter “spostare” il proprio IP per evitare blocchi su base geografica
  • l’accesso alla VPN da un massimo di 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limiti di banda
  • la possibilità di aggiungere servizi di sicurezza extra per una connessione ancora più protetta

La promozione in corso rende NordVPN ancora più conveniente. Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e seguire poi la procedura guidata di attivazione.

Pubblicato il 8 mar 2026

Davide Raia
8 mar 2026
