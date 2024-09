La nuova Champions League al via: ecco la super offerta di Sky

Tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2024/2025 della UEFA Champions League, che da quest’anno debutta con un nuovo format. Il via ufficiale è fissato per martedì 17 settembre, con cinque squadre italiane pronte a tutto per raggiungere la finale del 31 maggio 2025 di Monaco di Baviera: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

Per l’occasione, Sky ha lanciato una nuova promozione che coinvolge i pacchetti Sky TV e Sky Sport, in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro. La promo include anche Sky Ultra HD, l’app Sky Go e il decoder di nuova generazione Sky Stream.

Champions League al via: Sky TV e Sky Sport insieme a 29,90 euro al mese per 18 mesi

Su Sky sarà possibile vedere in esclusiva 185 partite delle 203 in programma nella nuova UEFA Champions League di quest’anno. Tutti i match saranno trasmessi sui canali Sky Sport, con un unico girone e 36 squadre, ciascuna delle quali affronterà otto avversari diversi durante la fase a girone unico. Ci saranno dunque più squadre per uno spettacolo ancora maggiore rispetto al passato.

Nella giornata inaugurale di martedì 17 settembre, alle ore 18:45 la Juventus affronterà gli olandesi del PSV Eindhoven, mentre alle 21:00 il Milan se la vedrà contro gli inglesi del Liverpool a San Siro. Il giorno seguente, mercoledì 18 settembre, sarà la volta del Bologna, impegnato al Dall’Ara contro lo Shakthar Donetsk alle 18:45, mentre alle ore 21:00 a Manchester il City di Pep Guardiola sfiderà i campioni d’Italia dell’Inter. Per concludere, giovedì 19 settembre appuntamento alle ore 21:00 con il big match tra Atalanta e Arsenal.

La promozione Sky TV + Sky Sport a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro è attivabile online tramite questa pagina del sito Sky.