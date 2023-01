La portabilità in Very Mobile vale un Buono Amazon da 10 euro

Perché passare il proprio numero telefonico in Very Mobile? Perché la portabilità con il gestore virtuale ha un valore pari a un Buono Amazon da 10 euro, da spendere sulla piattaforma del famoso e-commerce.

È importante, però, precisare che questa promo non ha tempo indeterminato ma scade a fine mese di gennaio.

Inoltre, i buoni a disposizione di Very Mobile sono a tiratura limitata, precisamente 3.000, quindi conviene affrettarsi subito e sottoscrivere una delle offerte presenti in questa pagina.

I piani tariffari di Very Mobile per ricevere il Buono Amazon da 10 euro

Per ottenere il Buono Amazon da 10 euro con Very Mobile è necessario cliccare QUI e scegliere tra i piani tariffari quello più congeniale per le proprie esigenze.

Quello più economico è intrigante è senza dubbio Very a 6,99 euro al mese, con cui si otterranno minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 100 GB di traffico dati in 4G.

Possono accedere a questa offerta e richiedere la portabilità soltanto coloro che attualmente sono clienti di Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri.

In alternativa, si può attivare Very a 7,99 euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati ma con 150 GB di traffico dati in 4G, oppure Very a 9,99 euro al mese, con cui i GB sono 220.

Non ci sono costi di attivazione e per la spedizione della SIM, ma la portabilità è ad appannaggio soltanto per chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca ed elimobile.

Per quanto riguarda gli utenti che attualmente sono clienti di Kena Mobile, ho.Mobile, TIM, WindTre e Vodafone, possono richiedere la portabilità con Very a 12,99 euro e 13,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati e, rispettivamente, 150 GB e 200 GB al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.