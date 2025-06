La pubblicità del film F1 su Apple Wallet fa infuriare gli utenti

Apple ha fatto qualcosa che non doveva fare… Ha inserito una pubblicità direttamente nell’app Wallet, dove teniamo carte di credito, documenti altri elementi sensibili. La promozione riguardava il film F1, prodotto da Apple stessa. Il problema non è stato tanto l’annuncio, quanto il luogo in cui è apparso. Quello è uno spazio “sacro” e non si tocca. Gli utenti sono andati su tutte le furie e sui social si sono scatenate le proteste.

Apple promuove il film F1 nel portafoglio digitale

Immaginiamo di aprire il portafoglio, quello che abbiamo in tasca, e trovare dentro un volantino pubblicitario che qualcuno ci ha infilato senza permesso. Questo è esattamente quello che è successo con Apple Wallet. Brutto, eh? La notifica promuoveva uno sconto di 10 dollari per il film F1 su Fandango. Il problema non è l’offerta in sé. Il problema è dove è apparsa.

Le regole che Apple non rispetta (nemmeno per se stessa)

La rabbia è comprensibile. Apple Wallet non è Instagram o TikTok. È dove si tengono bancomat, carte di credito, biglietti del treno, ecc. È uno spazio intimo, finanziario, personale. Ed ecco il paradosso più grottesco: Apple stessa vieta agli sviluppatori di fare esattamente quello che ha appena fatto.

Le linee guida ufficiali dell’App Store lo dicono chiaro e tondo: “Le notifiche push non devono essere usate per promozioni o marketing diretto a meno che i clienti non abbiano esplicitamente accettato“. Gli utenti di iPhone hanno mai accettato di ricevere pubblicità da Apple Wallet? No. Apple si è data il permesso da sola.

La cosa più inquietante però, è un’altra. In iOS 26 beta è comparso un interruttore per disattivare “Offerte e Promozioni” nell’app Wallet. Questo significa due cose: Apple sa che ha sbagliato, oppure ha intenzione di continuare a farlo… Se non fosse stato per le proteste, probabilmente non avremmo mai avuto nemmeno quell’interruttore.

Perché Apple ha rischiato tutto per un film?

F1 è costato oltre 200 milioni di dollari. Apple ha investito una fortuna e vuole recuperarla. Brad Pitt, riprese nei veri circuiti di Formula 1, telecamere create con pezzi di iPhone. Ma spingere così forte da violare la fiducia degli utenti? È una mossa pericolosa.

Questo episodio rappresenta un precedente inquietante. Se Apple può mandare pubblicità attraverso Wallet, cosa impedisce di farlo con altre app native?