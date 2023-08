La Serie B è su DAZN: tutte le partite in diretta streaming

Sta per iniziare il nuovo campionato di calcio cadetto della Serie B 2023-2024. Venti squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare i tre posti garantiti per la Serie A, con piazze blasonate come Palermo, Bari, Parma, Sampdoria e altre ancora pronte a giocarsela fino all’ultima giornata.

Si comincia venerdì 18 agosto con un anticipo di lusso tra Bari e Palermo, due grandi neopromosse deluse della scorsa stagione: i rosanero hanno mancato l’accesso ai playoff proprio all’ultima giornata, mentre i pugliesi hanno perso la possibilità di arrivare in Serie A proprio all’ultimo secondo nella finale contro il Cagliari. Questa partita, così come tutte le altre, potrai seguirla in streaming su DAZN.

Serie B 2023-2024: il programma della prima giornata su DAZN

Questo il quadro completo con gli orari della prima giornata di campionato di Serie B 2023-2024:

VEN 18/08/2023

20:30 Bari-Palermo

SAB 19/08/2023

14:00 Pisa-Lecco

20:30 Cosenza-Ascoli

20:30 Cremonese-Catanzaro

20:30 Ternana-Sampdoria

DOM 20/08/2023

18:00 Südtirol-Spezia

20:30 Cittadella-Reggiana DOM

20:30 Parma-FeralpiSalò

20:30 Venezia-Como

Tutte le partite, come detto, saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. Non ti resta che abbonarti per non perdere neanche un minuto di questi entusiasmanti match e di un campionato che, come ogni anno, si profila divertentissimo e combattuto fino all’ultima giornata.

