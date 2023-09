Guarda La Sirenetta su Disney+per te a 1,99€ al mese per tre mesi

Oggi diventa disponibile il nuovo film La Sirenetta in streaming su Disney+. Cosa stai aspettando? Se ancora non sei iscritto al servizio, abbonati subito e i primi tre mesi li paghi 1,99€ /mese. Infatti, selezionando l’Abbonamento Annuale ottieni 12 mesi di accesso alla piattaforma con tutti i suoi contenuti al prezzo di 10 mesi! Una promozione fantastica che non puoi perderti assolutamente.

Tra l’altro questa è una delle piattaforme più esclusive sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo dal suo ricco catalogo. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand. In pratica avrai solo l’imbarazzo della scelta.

La Sirenetta su Disney+: trama e offerta speciale

Attiva ora Disney+ in offerta speciale a 1,99€/mese per tre mesi, che ti consente di risparmiare il 75%. In più, se lo fai oggi stesso, puoi anche guardare in esclusiva il nuovo film La Sirenetta, tanto acclamato dalla critica dopo essere uscito nelle sale cinematografiche a maggio di quest’anno. Vediamo ora la trama di questo incredibile titolo:

La Sirenetta reimposta la celebre storia di Ariel, una sirena curiosa che desidera conoscere la vita sulla terraferma e visita la superficie contro il volere del padre. Ariel farà un viaggio inaspettato alla scoperta di sé quando incontrerà un principe, una strega dei mari e un incredibile nuovo mondo.

Dalla regia di Rob Marshall, questo film romantico per tutta la famiglia ti terrà incollato allo schermo. Non perderti un’occasione unica per gustarti questo titolo e tutti gli altri contenuti disponibili a catalogo sulla piattaforma di Disney+. E con il Parental Control anche i più piccoli possono accedervi senza la supervisione degli adulti perché potranno vedere solo titoli adatti alla loro età.

