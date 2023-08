La soluzione Axerve a zero commissioni per la tua attività

Sei alla ricerca di un nuovo dispositivo per accettare pagamenti digitali a zero commissioni ma non sai da dove iniziare? La soluzione che ti proponiamo è Smart POS Easy di Axerve.

È un sistema creato appositamente per tutte le attività che necessitano di qualcosa di affidabile e mobile. Con la connettività Wi-Fi e 4G disponibili, con questo POS potrai accettare pagamenti ovunque ti trovi.

L’unico costo fisso che sarai tenuto a pagare ogni mese è il canone di locazione. Niente, però, commissioni su tutte le transazioni che effettuerai.

Smart POS Easy di Axerve è compatibile con ogni tipo di sistema di pagamento digitale, come carte VISA e MasterCard, Pago BANCOMAT, V PAY, wallet come Google Pay, Apple Pay, HYPE e Samsung Pay.

Ecco tutto quello che è possibile fare con Smart POS Easy Axerve

Smart POS Easy di Axerve senza commissioni rappresenta la soluzione completa che cercavi per la gestione dei pagamenti digitali della tua clientela. Come dicevamo, l’unico costo fisso mensile è il canone.

Insieme al POS avrai in dotazione un SIM dati che si connette in automatico alla rete 4G del provider che ha la migliore copertura nella zona in cui ti trovi. Tutto compreso nel prezzo (traffico dati e chiamate).

Ogni transazione che effettui ti viene accreditata sul tuo conto tramite bonifico bancario. L’accredito avviene di solito il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Ciò vuol dire che non sei costretto a cambiare banca oppure aprire un conto esclusivo. Le tariffe che pagherai sono due: 17 euro + IVA al mese per gli incassi che superano i 10.000 euro all’anno e 22 euro + IVA per quelli che arrivano fino a 30.000 euro all’anno.

