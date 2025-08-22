La spesa minima per una vacanza più sicura e libera

Ci sono diverse insidie all’interno di una vacanza, durante la quale si vorrebbe soltanto staccare da tutto e tutti. Prima di tutto c’è il problema del Wi-Fi pubblico di aeroporti, hotel e ristoranti, una rete non protetta e di conseguenza non sicura, un tema che certamente è già stato trattato in più di un articolo ma che è sempre bene ricordare.

L’altro problema che si verifica puntualmente appena si prova a guardare una serie tv o un evento sportivo fuori dall’Italia è il blocco geografico, con il messaggio “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. Le restrizioni valgono indipendentemente dalla natura dei contenuti, siano essi a pagamento o gratuiti.

Da qui la necessità di un servizio che ci restituisca una vacanza più sicura e libera. La soluzione più efficace, e anche a basso costo, è una VPN. Una connessione a una rete privata virtuale consente infatti di mascherare il proprio indirizzo IP, disinnescando da un lato gli hacker interessati ai nostri dati sensibili e dall’altro i provider di rete nazionali chiamati a bloccare la visione dei contenuti streaming quando ci si trova al di fuori del proprio Paese d’origine.

Confrontando i vari servizi VPN oggi disponibili, uno dei migliori fornitori è NordVPN, autentico punto di riferimento del settore. Non solo infatti consente di godere di un’esperienza streaming di livello superiore, grazie alla sua velocità di connessione superiore alla media, ma favorisce anche una navigazione più sicura attraverso funzionalità extra proprietarie, tra cui Threat Protection Pro.

In questi giorni i piani di due anni di NordVPN stanno beneficiando di una nuova offerta, grazie alla quale è possibile ottenere il piano Base, quello più economico, a 3,09 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Se poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.