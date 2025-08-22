 La spesa minima per una vacanza più sicura e libera
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La spesa minima per una vacanza più sicura e libera

Una VPN consente di ottenere una maggiore sicurezza e privacy online, oltre che la libertà di guardare i propri contenuti anche all'estero.
La spesa minima per una vacanza più sicura e libera
Sicurezza VPN
Una VPN consente di ottenere una maggiore sicurezza e privacy online, oltre che la libertà di guardare i propri contenuti anche all'estero.

Ci sono diverse insidie all’interno di una vacanza, durante la quale si vorrebbe soltanto staccare da tutto e tutti. Prima di tutto c’è il problema del Wi-Fi pubblico di aeroporti, hotel e ristoranti, una rete non protetta e di conseguenza non sicura, un tema che certamente è già stato trattato in più di un articolo ma che è sempre bene ricordare.

L’altro problema che si verifica puntualmente appena si prova a guardare una serie tv o un evento sportivo fuori dall’Italia è il blocco geografico, con il messaggio “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. Le restrizioni valgono indipendentemente dalla natura dei contenuti, siano essi a pagamento o gratuiti.

Da qui la necessità di un servizio che ci restituisca una vacanza più sicura e libera. La soluzione più efficace, e anche a basso costo, è una VPN. Una connessione a una rete privata virtuale consente infatti di mascherare il proprio indirizzo IP, disinnescando da un lato gli hacker interessati ai nostri dati sensibili e dall’altro i provider di rete nazionali chiamati a bloccare la visione dei contenuti streaming quando ci si trova al di fuori del proprio Paese d’origine.

Confrontando i vari servizi VPN oggi disponibili, uno dei migliori fornitori è NordVPN, autentico punto di riferimento del settore. Non solo infatti consente di godere di un’esperienza streaming di livello superiore, grazie alla sua velocità di connessione superiore alla media, ma favorisce anche una navigazione più sicura attraverso funzionalità extra proprietarie, tra cui Threat Protection Pro.

In questi giorni i piani di due anni di NordVPN stanno beneficiando di una nuova offerta, grazie alla quale è possibile ottenere il piano Base, quello più economico, a 3,09 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Se poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Vai all’offerta di NordVPN

nordvpn sconto 73 per cento agosto 2025

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Vacanza all'estero a settembre? Ecco come non perdere l'inizio della nuova stagione tv

Vacanza all'estero a settembre? Ecco come non perdere l'inizio della nuova stagione tv
Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare

Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare
Perché a settembre vi servirà una VPN

Perché a settembre vi servirà una VPN
Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze
Vacanza all'estero a settembre? Ecco come non perdere l'inizio della nuova stagione tv

Vacanza all'estero a settembre? Ecco come non perdere l'inizio della nuova stagione tv
Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare

Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare
Perché a settembre vi servirà una VPN

Perché a settembre vi servirà una VPN
Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze
Federico Pisanu
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti