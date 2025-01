La tua privacy è in pericolo: riprendi il controllo con un solo strumento

Viviamo in un’epoca in cui la privacy di ogni persona è in pericolo. Ogni azione online lascia un’impronta, che sia un acquisto, una registrazione o semplicemente la navigazione su un sito web. Queste tracce possono diventare una miniera d’oro per cybercriminali e aziende poco etiche, interessate a sfruttare i tuoi dati personali. È qui che entra in gioco Surfshark Alert, lo strumento progettato per chi vuole riprendere il controllo della propria identità digitale. Adesso questo tool è in forte sconto: il piano biennale Surfshark one costa solo 2,69€ al mese, grazie ad un ribassamento dell’85% rispetto al prezzo originario.

Surfshark Alert: lo scudo che protegge la tua privacy

Surfshark Alert monitora costantemente il web e il dark web, avvisandoti in tempo reale se i tuoi dati personali, come email, numeri di carte di credito o documenti, vengono esposti o compromessi. Con una segnalazione immediata, potrai agire tempestivamente, evitando danni maggiori come furti d’identità o perdite economiche.

Questo tool è parte del pacchetto Surfshark One, che include anche una VPN illimitata, un antivirus avanzato e un motore di ricerca privato. Una combinazione di servizi che ti consente di navigare senza pubblicità, proteggere i tuoi dispositivi da malware e mantenere la tua privacy e la tua attività online completamente anonima.

Grazie alla promozione in corso, puoi attivare il piano biennale Surfshark One con l’85% di sconto, pagando solo 2,69€ al mese e ricevendo 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Inoltre, puoi contare su una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, utili per provare il servizio.

Questa è un’occasione unica per garantire una protezione completa a un prezzo davvero competitivo. Non aspettare che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate: vai sul sito di Surfshark e attiva Alert. Così proteggi la tua privacy online in modo semplice ed efficace.