La velocità del Wi-Fi grazie al router di TP-Link, a meno di 60 euro

E se ti dicessi che bastano meno di 60 euro per ottenere la velocità del Wi-Fi 6 con un ottimo router? Grazie ad un’offerta di Amazon, è possibile acquistare ad un prezzo strepitoso, uno dei migliori router Wi-Fi 6 disponibili sul mercato quando si parla di rapporto qualità/prezzo: il TP-Link Archer AX10.

Router Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX10: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto interessante, grazie ad un profilo sottile e 4 antenne esterne direzionabili, che garantiscono stabilità e velocità della rete. La velocità massima raggiunge ben 1500Mbps, attraverso un sistema dual band. Molto interessante il chipset, che integra un processore da 3 core a 1,5GHz. Questo garantisce alte performance anche durante le attività complesse simultanee, limitando la latenza. Non manca il supporto alle tecnologie MU-MIMO e OFDMA che garantiscono una gestione intelligente della rete, fornendo ad ogni dispositivo la banda necessaria in base alla singola richiesta.

Non mancano naturalmente 4 porte Gigabit LAN a cui si somma una quinta porta, naturalmente Gigabit, in quest’ultimo caso WAN per la connessione al modem principale. Tra le feature più interessanti però, c’è sicuramente l’app Tether disponibile per iOS e Android. Questa permette di configurare in maniera semplice e veloce il router, grazie agli step guidati che permettono di effettuare l’operazione in pochi minuti. Chiude l’integrazione con Alexa, che permette di gestire le impostazioni e tutti i dispositivi smart connessi direttamente con la voce. Una soluzione sicuramente interessante, soprattutto se si tiene il router in una stanza diversa da quella in cui si opera di solito.

Grazie all’offerta del giorno, il router può essere acquistato su Amazon con il 25% di sconto a soli 59,80 euro, per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.