La VPN più veloce oggi in sconto a metà prezzo

Se si è alla ricerca di un servizio VPN veloce per guardare da casa i migliori eventi in diretta, segnaliamo la nuova offerta di ExpressVPN: il piano di dodici mesi è in sconto del 49%, al prezzo di 6,67 euro invece di 12,95 euro, con in più tre mesi extra in regalo. Qualora poi il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN si distingue dalle altre VPN disponibili sul mercato per la grande velocità di connessione e le funzionalità dedicate alla sicurezza e privacy di ogni utente.

ExpressVPN in offerta a metà prezzo

Uno dei segreti della velocità di connessione offerta dai server VPN di ExpressVPN è l’utilizzo del protocollo proprietario Lightway, progettato dal team di ExpressVPN per un’esperienza più veloce, sicura e affidabile.

Un altro punto di forza del servizio è l’impiego della migliore crittografia della categoria. Infatti, i dati personali di ogni utente sono protetti dalla crittografia AES a 256 bit, lo standard di fiducia numero uno per gli esperti di sicurezza.

E sempre a proposito di questo tema, si segnala anche la funzionalità Network Lock, che conserva i dati degli utenti al sicuro in caso di eventuali problemi alla connessione VPN. In che modo? Interrompendo il traffico Internet, fino a quando la VPN non viene ripristinata.

Da segnalare, infine, la ferrea politica no-log dell’azienda, che non registra né registrerà mai i dati relativi al traffico online dei suoi utenti.

Il piano di dodici mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro, per effetto del 49% di sconto rispetto al prezzo di listino. A questo si aggiungono poi i tre mesi extra di servizio in regalo e la garanzia di rimborso di 30 giorni.