La VPN più veloce ora costa la metà: ecco l'offerta da non perdere

La scelta di una VPN illimitata, sicura e veloce è ora più facile grazie all’offerta di ExpressVPN, una delle VPN più veloci sul mercato. Il servizio, infatti, è ora disponibile con uno sconto del 49%, disponibile per chi sceglie il piano 12 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi. Sfruttando questa promozione è possibile ridurre il costo della VPN da 12,47 euro al mese a 6,42 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN più veloce è in offerta a metà prezzo

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN sicura, grazie alla protezione della crittografia e a una politica no log, che può garantire una connessione veloce, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di una combinazione essenziale per poter avere un’esperienza d’uso davvero soddisfacente, senza compromessi sulla sicurezza, elemento imprescindibile nell’uso di una VPN.

Da notare, inoltre, che ExpressVPN permette di sfruttare anche un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo. Si tratta di un sistema facile per spostare il proprio IP in un altro Paese e, quindi, andare ad evitare i blocchi geografici applicati da siti web e servizi online, come le piattaforme di streaming. ExpressVPN è utilizzabile su 8 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile al costo di 6,42 euro al mese, con il 49% di sconto per chi sceglie il piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti i nuovi utenti che attivano la promozione c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’accesso alla VPN, una volta creato l’account e attivato l’abbonamento sarà immediato.