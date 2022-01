Lamborghini entra nel mondo dei token non fungibili NFT

Non stupisce che, dopo tanta esitazione, anche Automobili Lamborghini, il famoso marchio delle auto di lusso, ha deciso di entrare nel mondo dei token non fungibili (NFT). L'azienda del lusso italiana, lo farà attraverso una collezione NFT che comprende ben cinque opere d'arte digitali esclusive. Queste saranno poi accessibili attraverso una serie di chiavi fisiche speciali.

Lamborghini annuncia il suo ingresso nel mondo degli NFT

Lamborghini ha annunciato il suo ingresso nel mondo degli NFT attraverso un comunicato stampa nel quale ha anche presentato la prima opera d'arte in questione. La sua collezione sarà arricchita da altre quattro opere d'arte tutte a tema spaziale realizzate da un artista ancora anonimo, le “Space Keys”.

Ad oggi, non sono ancora disponibili tutti i dettagli su questo progetto, ma Automobili Lamborghini ha promesso che li rivelerà nelle prossime settimane, inclusa l'identità dell'artista e, la cosa più importante, le informazioni sull'asta.

Uno degli aspetti che rende ancora più avvincenti queste opere d'arte digitali sono le chiavi spaziali fisiche. Infatti. Lamborghini le ha realizzate utilizzando campioni di fibra di carbonio che erano stati inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2019. L'azienda ha dichiarato:

Ci piace uscire dalla nostra zona di comfort e scoprire nuovi spazi. Siamo lieti di annunciare la Lamborghini Automobili Space Key. Un'opera d'arte a tema spaziale, composta da cinque unità create da un artista segreto con il materiale in fibra di carbonio che abbiamo inviato alla ISS nel 2019.

Gli NFT ormai stanno andando a ruba. Sono tantissime le aziende che si stanno spingendo in questo mondo. Marchi leader come Adidas e Visa hanno investito centinaia di migliaia di dollari per acquistare token non fungibili come strategia di investimento alternativa.

Automobili Lamborghini è forse tra le ultime realtà di spicco che si sta aprendo al mondo digitale legato al Web3 e al metaverso. Comunque, come si suol dire, meglio tardi che mai.