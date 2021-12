Visa inaugura i suoi nuovi servizi di consulenza sulle criptovalute

Continua la corsa alle criptovalute, un settore che sta sempre più interessando i maggiori istituti finanziari. Stando a una recente ricerca globale ben il 40% dei proprietari di crypto cambierebbe la sua banca primaria per passare a una che offre prodotti basati sulle criptovalute. Ecco perché Visa ha da poco annunciato i suoi nuovi servizi di consulenza sulle criptovalute per clienti e partner commerciali.

Visa ha annunciato il lancio di Global Crypto Advisory Practice

Visa, leader nel settore dei pagamenti digitali, ha da poco annunciato una incredibile novità che ha donato nuova energia al mondo delle criptovalute. Si tratta del suo nuovo nato chiamato Global Crypto Advisory Practice. In altre parole un pacchetto di consulenza con l'obiettivo di accompagnare i primi di clienti e partner nel mondo delle criptovalute.

Questa offerta si inserisce nell'ambito di Visa Consulting & Analitics proponendosi come ponte e intermediario tra i partner commerciali e le criptovalute. Ciò alla luce anche e soprattutto dei dati rivelatori di un nuovo sentimento da parte dei clienti. Infatti, proprio nel comunicato stampa relativo all'annuncio di questo servizio si legge:

“I consumatori sono disposti a cambiare banca alla ricerca di prodotti crittografici. A livello globale, il 18% dei partecipanti al sondaggio afferma che sarebbe probabile o molto probabile che nei prossimi 12 mesi passerà dalla propria banca principale a una che offre prodotti correlati alle criptovalute. Ciò è particolarmente vero per i mercati emergenti, che balzano al 24%. Tra i consumatori che già possiedono criptovalute, quasi il 40% è disposto a effettuare il passaggio“.

Ma cosa promette Global Crypto Advisory Practice? In pratica aiuterà a comprendere l'ecosistema delle criptovalute, primo passo fondamentale per tutte le istituzioni finanziarie che vogliono attirare o fidelizzare i clienti con un'offerta di criptovalute. Ma ci sono anche i rivenditori che desiderano approfondire gli NFT o le Banche Centrali che guardano, a volte con sospetto, alle valute digitali. Grazie ai consulenti Visa potranno esplorare le opportunità crittografiche sviluppando strategie concrete e nuove esperienze utente oltre a innovazioni come programmi di ricompensa crittografica e portafogli integrati.